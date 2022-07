Dice que después de mucho trabajo e intentos fallidos, cree que dio ese salto que marca la diferencia en algún momento de la vida. Estefanía Berardi (32) vive su mejor momento profesional como panelista de “LAM” por América junto a Ángel De Brito y de “Mañanísima” por Ciudad Magazine junto a Carmen Barbieri.

Y, orgullosa, afirma que todo es fruto de su sacrificio: “Arranqué sin tener nada, cuando vine desde Mar del Plata a Buenos Aires viví en una pensión, sin contactos ni plata ni mi familia cerca. Era madrugar todos los días, con una mochila e ir a castings. El mensaje es que con mucha constancia y esfuerzo, se llega", dijo la panelista.

Estefanía Berardi, íntima: "Deseo conducir un programa de juegos"

"Trabajar con Ángel es un sueño porque hoy es el número uno del espectáculo: además de gran periodista, es productor y empresario. Sabe perfectamente qué es lo que funciona en el aire, lo veo elegir hasta la música, los tiempos de cada tema. Estoy agradecida a él y a la productora “Mandarina” por darme esta oportunidad. Hablo más con Nazarena Vélez porque la tengo al lado, pero tengo una relación cordial con todas las angelitas. También adoro a Carmen Barbieri, quien me impulsó a sacar esa parte mía más picante que le gustó a Ángel y hasta ella me ofreció quedarme en su casa un tiempo cuando me desvalijaron el departamento. Luciana Salazar me escribió ofreciéndome muebles y vajillas para regalarme y Ana Rosenfeld me llamo por teléfono y me dio consejos como si fuese su hija. Conocí personas hermosas en el medio”, confesó.

La historia de amor de Estefanía Berardi y Mauricio Colello



Estefanía arrancó como bailarina de Diego Torres, bailó en el programa de Susana Giménez y participó en el reality “Combate”. “Cuando hice notas, estuve en un panel o conduje, me sentí muy cómoda en la TV. Y descubrí que al público le gusta que una tome partido por determinados temas. Las personas que se destacan son las que te cuentan que piensan, a quién bancan… y los que nunca se comprometen, mueren en la nada. En algún momento, me gustaría conducir un programa de juegos o entretenimientos. Creo que todo llega, hoy me siento muy bien donde estoy”, agrega la novia desde hace más de dos años de Mauricio Colello, subsecretario del gobierno de la Ciudad. “A ‘Mauri’ lo conocí por mi hermana, quien en su momento trabajaban juntos.

"A él no le gusta la exposición, pero me re banca en mi trabajo y sabemos separar las cosas y acompañarnos en esas diferencias de mundos distintos. Estamos hace bastante, vivimos cerca y nos repartimos en ambos lugares, yendo y viniendo. Lo que más me enamoro de él, además de su persona en sí, es la pasión que le pone a su trabajo, que no tiene nada que ver con el mío. Pero me genera mucha admiración ver a alguien que ama tanto lo que hace, me veo reflejada en esa dedicación y esas ganas porque soy igual. También me atrajo su inteligencia, su buen humor, las charlas y cómo me hace pensar y reflexionar, sin dudas me potencia… Ninguno es celoso del otro, sí me parece importante compartir los mismos códigos y valores. Teniendo eso en claro, todo es disfrute”, concluye feliz.

