Estefi Berardi decidió llevar a juicio a Yanina Latorre por difundir los supuestos chats que tuvo con Fede Bal, en relación al escándalo que explotó con Sofía Aldrey en el pasado verano, en donde trascendió las infidelidades del actor, terceras en discordia y conversaciones subidas de tono.

En las últimas horas, la panelista explicó en LAM cómo viene el proceso legal: "Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal.’’, empezó diciendo.

Y luego enfatizó: ‘’El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada. Ella aseguró que los tenía y hay que ver cómo llegaron. Yo no supongo nada, pero por eso hay una investigación".

Tras la audiencia, Latorre salió con los tapones de punta, se defendió y apuntó contra la periodista: "Ella contó qué hay que averiguar cómo le llegaron los chats a Marcela Tauro, pero de última que la llamen y le pregunten. Ella no está citada porque le pidió disculpas, pero yo, ¿por qué le debería pedir disculpas si no mostré ni leí ningún chat? Tampoco conté que decían", manifestó.

"Las situaciones de alcoba me parecen que no son para tribunales, ¿qué se haga justicia por qué? si ella trabaja de hablar de la vida privada de la gente", expresó Yanina, dejando en claro que no está dejando con la instancia.

La nueva indirecta de Estefi Berardi contra los dichos de Yanina Latorre

Tras las palabras de la ‘’angelita’’, quien salió está a vez a defensa, fue Martín Leguizamón, abogado de Estefanía: "Deberían avisarle para que no haga papelones, que la audiencia la presenció y dirigió un Juez Penal de un Tribunal Oral Criminal y Correccional de la Nación, no un mediador. Es el mismo que va a dirigir el debate en la audiencia".

El tweet de Estefi Berardi

Las palabras del letrado fueron publicadas de la mano de Estefi Berardi en su cuenta de Twitter, claramente una indirecta a Yanina Latorre, en medio del conflicto legal, que hasta el momento no se sabe cómo avanzara.

D.M