Estefi Berardi hace un tiempo atrás decidió dejar su puesto de ‘’angelita’’ en LAM, luego de uno de los escándalos más fuertes que se vivió en el verano pasado, los chats de Fede Bal y la traición a Sofía Aldrey. Por esa razón, la panelista decidió llevar a la Justicia a Yanina Latorre, ya que sostenía que había dicho mentiras al aire y tenía una postura grave.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Estefi reveló que había abandonado el programa de espectáculos porque estaba cansada de Yanina. Además, aclaró que le había iniciado acciones legales: “Mis acciones legales fueron por las mentiras, que no pienso repetir, porque no me hicieron bien en su momento. Es contra Yanina Latorre… Es una investigación que está en curso’’, explicó.

Estefi Berardi

Y continuó Berardi, dando más detalles: “Soy la séptima persona que le inicia acciones legales. No soy la única. Ella lleva todo a un extremo tan personal que por algo la denuncian tanto. Cuando me empezó a pasar a mí, que vi que me agredía tanto, no me quedó otra”, expresó.

Actualmente, la periodista se encuentra disfrutando de su nuevo trabajo en Poco Correctos y permanece en Mañanísima. Latorre por su parte, continúa en LAM y apoyando a su hija, Lola Latorre que es participante en el Bailando 2023. Dejando en evidencia, que tal vez las cosas se calmaron.

Ángel de Brito reveló que pasó con la demanda de Estefi Berardi a Yanina Latorre

Recientemente, Ángel de Brito fue consultado por unos seguidores curiosos, que quería saber más acerca de la guerra entre las excolegas y panelistas de su programa. Fue a partir de la caja de preguntas y respuestas que recibió la interrogante.

La respuesta de Ángel de Brito sobre Estefi Berardi y Yanina Latorre

‘’Qué pasó con la demanda de Estefi a Yanina por el tema de Fede Bal? En que quedó eso?’’, indagó el internauta. A lo que el conductor de LAM, develó: ‘’No avanzó’’, dejando en claro que las acciones legales que puso Estefi Berardi contra Yanina Latorre, al final no dieron fruto.

D.M