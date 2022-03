Estefi Berardi no quiso guardarse nada y en una nueva emisión de "Mañanísima", el programa de Carmen Barbieri en donde es panelista, dijo todo lo que opinaba sobre Mica Viciconte.

La panelista se hizo eco de las declaraciones de Cathy Fulop contra la pareja de Fabián Cubero y ahí destapó parte de su conflictivo pasado.

"Me hacía llorar, era mala y hasta me bajó de un programa" disparó Estefanía Berardi recordando el tiempo en que compartió con Mica en "Combate". "Cuando hay una competencia no le importa nada. Es tremendo. De una manera increíble. Creo que la competencia saca lo peor de ella, a un nivel que no le importa nada", agregó.

Estefanía Berardi, la nueva angelita, muy enojada con Mica Viciconte.

Luego, la panelista enumeró las cuestiones que hacían que Viciconte fuera una mala compañera laboral: "El destrato. Las cosas que me decía en el grupo. Que era un queso, que no servía, que era malísima, que me dedique a otra cosa. Y me lo decía en serio, me quería sacar si podía. Era mi trabajo, como el de ella", dijo.

Estefi Berardi lanzó una dura acusación contra Mica Viciconte

La mala experiencia de Estefi Berardi con Mica Viciconte

En su descargo, Estefi Berardi recordó el mal momento que vivió en una ocasión en plena competencia del programa de Canal 9.

"Una vez me tocó compartir el equipo con ella. Hablo de la competencia, no de su intimidad. Una vez me dijo 'escuchame, vos te la cruzás en el trapecio y si la tenés que hacer mierda, la hacés mierda'. ¡Así! Me lo acuerdo textual. Y yo decía 'ni en pepe, ni loca voy a con la pierna arriba de la otra, antes de lastimar a una compañera prefiero caerme al agua y perder, no me importa'. Ella me re coucheaba porque quería que ganara si o si", contó Berardi.

Estefi Berardi contó la mala experiencia que vivió con Mica Viciconte

Además reveló lo mal que Mica Viciconte se llevaba con sus oponentes en Combate, y los pocos escrúpulos que tenía para con ellas: "Se ha metido con cosas heavies con Flor Vigna. Como era su máxima competidora la trató de sucia en el camarín, y lo dijo al aire. No tenía nada que ver. A Laurita (Fernández), que yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, también le tiró con de todo. Ahora la veo más calmada, más tranquila. Yo no soy rencorosa, pero ella sí. Me la crucé en Bienvenidos a bordo y me salió con el tema después de un montón de tiempo".