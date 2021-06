Eugenia Tobal contó cómo comenzó su relación con Francisco García Ibar

Eugenia Tobal se encuentra lejos de los medios y ocupándos cien por cien a la crianza de su hija, Ema. En una entrevista con La Nación la actriz y conductora contó cómo comenzó su relación con Francisco García Ibar, el padre de su bebé.

"Mi perro Romeo fue el celestino porque conocí a Fran gracias a él. En realidad Mariano Zabaleta, con quien trabajaba en ESPN, me habló primero de Fran porque lleva a sus perros a su campo y me lo recomendó. Le escribí varias veces y no coincidíamos hasta que un día fui, empezamos a charlar y nos hicimos amigos", empezó diciendo Eugenia Tobal.

"El flechazo no fue inmediato. Con el tiempo nos fuimos conociendo y llegó el amor. Por el momento no siento la necesidad de casarnos. Estamos bien así. Y naturalmente se da todo como tiene que ser", dijo Eugenia Tobal.

Para el final, Eugenia Tobal contó como se ensambló la familia perruna: "Somos una familia ensamblada bastante grande porque además de Romeo están los dos perros de Fran. Somos seis en la casa y es un número. Fran y yo tenemos una idea de crianza parecida, de conectar a nuestra hija con la naturaleza, que le va a enseñar más que nosotros, seguramente", afirmó.

Eugenia Tobal se sacó uno de sus tatuajes: "No representa lo que yo quería"

Al igual que Mica Tinelli, Eugenia Tobal decidió borrarse un viejo tatuaje que tenía en el pie y lo compartió con sus seguidores en las redes sociales.

"Es un tatuaje que me hice con mucho amor, pero que no representa lo que yo quería... Así que me lo voy a sacar”, expresó la actriz sobre el yin yang que eliminó con láser.

"En 15 minutos lo hicimos, mínima molestia. Una vez por mes, seis sesiones y chau tattoo", agregó sobre el procedimiento.

Tobal tiene tatuada palabra "felicidad", una huella de perro, la palabra "alquimia" y un elefante.