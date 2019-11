Eugenia Tobal reveló que se quedará con el cordón umbilical de su hija

View this post on Instagram

Hola les quería contar que durante el embarazo me estuvimos asesorando sobre la guarda de células madre, cuando averigüe pensé que era algo super complejo, pero después de informarme en @matercell se me aclararon un montón de dudas. Las células se sacan al momento del parto, luego del nacimiento, es un procedimiento que no tiene ningún riesgo para mi o mi hija, no duele, y como familia nos permite tener la tranquilidad de poder contar con una valiosa fuente para el potencial tratamiento de más de 80 enfermedades. ¡En Argentina 99% de los cordones umbilicales se tiran! Por eso me parece importante transmitir el mensaje y si se puede, tomar la decisión de guardarlo en un banco familiar. También existe la posibilidad de donar el cordón al #Garraham @hospgarrahan El procedimiento es sencillo, te asesoras en @matercell, y cuando decidís contratar, te entregan un kit de recolección. El obstetra al momento del parto guarda el cordón y este se procesa en #Matercell para extraer así las células madre, luego se congelan en nitrógeno liquido manteniendo sus propiedades por más de 20 años, quedando listas para el momento en que se necesiten utilizar. Si bien yo decidí guardarlas en un banco familiar como es MaterCell, me parece que lo importante es informarse y asesorarse en el embarazo para no dejar pasar esta valiosa oportunidad por falta de información. Para poder tomar decisiones, los mejor es investigar y preguntar. Por eso les comparto este vídeo contándoles como fue mi experiencia con la guarda de células madre de cordón umbilical. Si querés saber más, asesorate en @matercell que te ayudan con lo que necesites saber!