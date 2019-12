La emoción de Eugenia Tobal por la primera Navidad con su hija Ema

View this post on Instagram

En esta noche buena ...“En esta fecha tan especial, sólo puedo decir, no te rindas que los milagros existen cada día, solo debemos darnos cuenta que las pruebas que la vida coloca ante ti, son solo eso, pruebas. Y que es aprendiendo de ellas que cambiaremos nuestro destino. Tu puedes hacer que los milagros pasen, solo debes dejar de aferrarte al pasado, no importa cuantas veces toque tu puerta, ten presente que lo que sucedió jamás será igual. Cuando entendemos esto empezamos a conectar con la magia de los milagros. Recuerda siempre que las piezas están donde deben estar y que es por eso que suceden las cosas, para colocar en orden cada una de las piezas de nuestra vida. En este nuevo día: Agradece, perdona, olvida, libera, aprende y sobre todo... sigue adelante. Que sea un buen día para dejar atrás el pasado y hacer que la magia de los milagros aparezca. (Texto de omshivaom)”. FELIZ NOCHE BUENA, conéctate con lo bello, con lo sano, con el amor, con la vida.. sea cual sea la adversidad que estés atravesando... conéctate que la magia sucede. #feliznavidad #felicesfiestas te amo hija, te amo mamá @ofeliasaino ❤️