Eugenia Tobal escrachó a un seguidor y compartió un fuerte mensaje

Desde la llegada de Ema, Eugenia Tobal se encarga de compartir con sus seguidores sus experiencias como madre primeriza. Antes y después de su nacimiento, la actriz hizo diversos post sobre la lactancia,la trombofilia y compartió dulces postales con su bebé.

Estos post generan una buena aceptación entre sus seguidores aunque muchos de ellos le dejan lapidarios mensajes. Enojada por esta situación, la rubia decidió escrachar a uno de los usuarios que compartió un agresivo mensaje con ella.

"Te dejo de seguir porque me parecés una boluda total. ¿Vos te creés que sos la única mujer que parió? ¡Tenés más mierd... con tu maternidad! Dedicate a ser buena madre y no rompas con tus videos que aburren. Si sos así con tu pareja, creo que te dejará en cualquier momento por ser tan patética con tu maternidad. Cuida lo que tenés, no seas boluda, patética y creída", fueron las palabras de la usuaria que Tobal difundió en sus Stories.

"Qué genial recibir este tipo de mensajes, y de una mujer... Trato de entender qué es lo que más le molesta. Que yo sea muy boluda con mis historias, que me cuide después de haber parido... ¿Y lo de mi pareja? No lo comprendo. Así estamos, muchachas", retrucó ella.