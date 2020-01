El tierno posteo de Eugenia Tobal por el primer mes de Ema

Eugenia Tobal (44) documentó en sus redes sociales el primer cumple mes de su hija Ema. Tanto la actriz como su novio Francisco García Ibar (36) están fascinados con la beba. Suelen compartir en sus redes sociales varias fotos en donde retratan tanto los cuidados de la pequeña, como la compañía de sus mascostas .

Al cumplir un mes de su llegada, la actriz decidió hacer un emotivo post para ella.

" Cuando te acaricié me di cuenta que había vivido toda la vida con las manos vacías. Hoy un mes de tu llegada. Un mes de esta nueva y novedosa historia que empezamos a escribir juntas. Cada día qué pasa te amo un poquito más, te respiro, te reconozco, te admiro y disfruto más y más... gracias vida por regalarnos este milagro ", expresó junto a una tierna foto.

En 2011, Eugenia sufrió la pérfida de su embarazo. Si bien nunca quiso hablar abiertamente del tema, eligió "Podemos Hablar" para referirse a este momento de su vida: "En un momento de mi vida pasé cosas muy terribles, situaciones ajenas porque no las busqué, y siento que la prensa o mejor dicho, algunos miedos, no tuvieron respeto ni pruritos. Me acosaron de una forma... fue duro. Lo que me pasó fue muy tremendo", admitió.

Actualmente, la rubia vive uno de los mejores momentos de su vida, acompañada de su novio e hija. Y comenzó un 2020 estupendo, tal como expresó en sus redes- cuando publicó una foto de ella, junto con su abuela y Ema. "Con esta postal termino mi 2019 y doy comienzo al 2020... Qué más puedo pedir? Solo dar gracias a Dios, a la vida, a la lucha, la esperanza, la fe y sobre todo al amor.. Porque el amor todo lo puede. Amor y familia, sin dudas las mejores medicinas del mundo. Gracias, gracias, gracias... y en esta gratitud recibir lo que la vida tenga para nosotros. Feliz año para todos Y también gracias por tanto amor! Un Gracias inmenso a mi amor @lamanada te amo", expresó.

¡Morimos de amor!