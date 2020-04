El triste mensaje de Eugenia Tobal a su mamá en Pascuas

View this post on Instagram

Te fuiste, para abrazarme más fuerte, para secar mis lágrimas que te recuerdan sin fin, para susurrarme al corazón que disfrutas del Cielo cada vez que oro por ti. Te fuiste para recordarme que el amor nunca se acaba que cuando se ama tan profundamente la muerte no existe más es un paso, a lo eterno, que es Vida feliz. ❤️te amo 12/02-12/04