A casi cinco meses del casamiento, Pampita recordó uno de los momentos más importantes de su vida

Pampita y Roberto García Moritán dieron el sí el la noche del viernes 22 de noviembre del 2019 en el Palacio Sans Souci​ en una ceremonia emotiva. En medio de una cuarentena obligatoria debido a la problemática mundial del Coronavirus, la conductora nacida en La Pampa recordó el día en que celebró la unión con el amor de vida a casi cinco meses del esperado evento.

Carolina Ardohain, de 42 años, lució un impecable vestido de Gabriel Lage y llegó al lugar junto a sus tres hijos quienes la acompañaron hasta el altar. Tras consagrarse esposa de Roberto García Moritán, se dio inicio a la festividad que se caracterizó por tener mucha música, baile y diversión.

La madre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio y su flamante marido dejaron sellada aquella fecha como una de las más inolvidables de sus vidas. Juntos bailaron al ritmo de la música "The way you look tonight" para luego cortar la torta matrimonial sin despegarse uno del otro. La ex mujer de Benjamín Vicuña marcó un antes y un después en su vida desde el momento en que conoció a Moritán.

¡Mirá las fotos!