Eva de Dominici contó por qué tardó en confirmar su embarazo por un duro diagnóstico genético.

En pareja desde 2018 con Eduardo Cruz, Eva de Dominici explicó por qué tardó tanto tiempo para confirmar su embarazo, de quien es hoy su hijo, Cairo de dos años.

"En su momento me preguntaron por qué había tardado tanto en contar que estaba embarazada. El principio del embarazo fue difícil", comenzó diciendo la actriz en Los Mammones.

"A los tres meses y medio me hice un estudio genético en Los Ángeles, en el que ven como 80 mutaciones genéticas, y me llamaron para explicarme que yo era portadora de dos mutaciones genéticas, que estaba inactivas en mí, pero en mi bebé podían estar activas. Eran muy graves", comenzó explicando Eva.

"Si yo continuaba con el embarazo tenían que hacerle un estudio a Eduardo, porque si él tenía una de las dos mismas mutaciones genéticas, mi bebé tenía un 25% de probabilidades de tenerlas activas. Entonces, me tenían que hacer una punción y si tenía activa algunas de las mutaciones genéticas, iba a tener pocas chances de sobrevivir", agregó.

"Tuvimos que esperar un mes y medio más porque no nos llegaban los estudios, para saber si Eduardo lo tenía", señaló Eva y agregó: "Yo con el tema de la salud soy muy miedos, muy cautelosa. Yo tengo un primo, de mi misma edad, que tiene parálisis cerebral severo", dijo la actriz, dando cuenta de su silencio, en el primer tramo del embarazo.

"No sabía si iba a poder continuar con el embarazo, si mi hijo iba a tener dos enfermedades muy graves o iba a tener poca chance de sobrevivir al parto", finalizó De Dominci.

Eva De Dominici rompió el silencio tras los rumores que vinculaban a Eduardo Cruz con la China Suárez

Alrededor de la China Suárez continúan pasando bombas y escándalos que la tienen como protagonista. Esta semana, Paula Varela dijo en “Intrusos” que le habría mandado mensajes y videos a Eduardo Cruz, pareja de Eva De Dominici. Cansada de los rumores, la actriz tomó las redes y desmintió todo, con palito para la periodista incluido. Ahora su colega rompió el silencio a su regreso a la Argentina.

En su paso por “Los Mammones”, aclaró la situación y despejó las dudas: "Con Eduardo tenemos una relación hermosa, en la que nos apoyamos mucho".

Sin más palabras, Eva De Domici confirmó que entre ambos está todo bien y que los rumores no son ciertos, tal como indicó la China.

Juntos desde 2018, Eva De Dominici y Eduardo Cruz son padres de Cairo. Lejos de los rumores, se muestran más cerca que nunca.

Radicada en Estados Unidos desde hace un tiempo, la actriz es madre de Cairo junto al hermano de Penélope Cruz; y desarrolla su carrera en Hollywood con gran proyección.

Reservada en cuanto a su vida privada respecta, en la entrevista con Jey Mammon se permitió abrirse un poco y contar su historia de amor. "En 2018 comenzamos a salir y a los seis meses de estar juntos me enteré de que estaba embarazada. Fue un romance muy intenso desde el principio. Él al mes de conocerme me dijo 'vas a ser la mamá de mis hijos'", dijo.

"De mi hijo porque ya basta. Por ahora no pienso en tener otro hijo. No tengo ganas de tener ahora ni él tampoco porque los dos tenemos nuestras carreras y somos padres muy presentes con Cairo. No tenemos a alguien que nos ayude", agregó, sobre la familia de tres que formaron y que hoy la llena de alegría.