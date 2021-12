Eva De Dominici rompió el silencio tras los rumores que vinculaban a Eduardo Cruz con la China Suárez

Alrededor de la China Suárez continúan pasando bombas y escándalos que la tienen como protagonista. Esta semana, Paula Varela dijo en “Intrusos” que le habría mandado mensajes y videos a Eduardo Cruz, pareja de Eva De Dominici. Cansada de los rumores, la actriz tomó las redes y desmintió todo, con palito para la periodista incluido. Ahora su colega rompió el silencio a su regreso a la Argentina.

En su paso por “Los Mammones”, aclaró la situación y despejó las dudas: "Con Eduardo tenemos una relación hermosa, en la que nos apoyamos mucho".

Sin más palabras, Eva De Domici confirmó que entre ambos está todo bien y que los rumores no son ciertos, tal como indicó la China.

Juntos desde 2018, Eva De Dominici y Eduardo Cruz son padres de Cairo. Lejos de los rumores, se muestran más cerca que nunca.

Radicada en Estados Unidos desde hace un tiempo, la actriz es madre de Cairo junto al hermano de Penélope Cruz; y desarrolla su carrera en Hollywood con gran proyección.

Reservada en cuanto a su vida privada respecta, en la entrevista con Jey Mammon se permitió abrirse un poco y contar su historia de amor. "En 2018 comenzamos a salir y a los seis meses de estar juntos me enteré de que estaba embarazada. Fue un romance muy intenso desde el principio. Él al mes de conocerme me dijo 'vas a ser la mamá de mis hijos'", dijo.

"De mi hijo porque ya basta. Por ahora no pienso en tener otro hijo. No tengo ganas de tener ahora ni él tampoco porque los dos tenemos nuestras carreras y somos padres muy presentes con Cairo. No tenemos a alguien que nos ayude", agregó, sobre la familia de tres que formaron y que hoy la llena de alegría.

La China Suárez se refugia en sus hijos en medio del escándalo que vivió con Paula Varela

La China Suárez está atravesando un difícil momento. En medio de la polémica por el Wandagate, la actriz sigue recibiendo acusaciones en su contra. En esta oportunidad fue Paula Varela quien en Intrusos aseguró que la ex de Benjamín Vicuña le habría enviado un video hot a Eduardo Cruz, la pareja de Eva De Dominici.

“Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni (voy) a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas”, escribió la China en Instagram luego de que trascendiera la información.

Ahora, la actriz intenta alejarse de todos los conflictos y este martes compartió en sus redes la divertida tarde de pileta que disfrutó junto a sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio Vicuña.



La China Suárez se refugia en sus hijos en medio del escándalo que vivió con Paula Varela.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Suárez compartió unas instantáneas en donde se la ve disfrutando a full con los niños del calor de diciembre. “Amor”, escribió en su posteo, dando cuenta de que se refugia en los que más ama para pasar este oscuro momento de exposición pública.