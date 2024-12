El mundo del periodismo está de luto, ya que, el pasado 30 de diciembre, Jorge Lanata falleció tras estar internado desde junio. El reconocido periodista tenía 64 años, y había sufrido varias complicaciones de salud con el correr de los meses. Muchas celebridades comenzaron a despedirse de él, a través de redes sociales, o asistieron al último adiós en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Silvina Chediek, una de sus exesposas, le dedicó un triste mensaje en su cuenta de X.

Silvia Chediek y Jorge Lanata

La exesposa de Jorge Lanata, Silvia Chediek, lo despidió con un sentido mensaje: "Su huella es imborrable"

Jorge Lanata tuvo cuatro esposas a lo largo de toda su vida: Patricia Orlando, Silvina Chediek, Sara Stewart Brown, y Elba Marcoveccchio. Desde 1986 a 1989, el periodista estuvo en pareja con Andrea Rodríguez, uno de sus amores más importantes. Lanata tuvo a su primera hija, Bárbara; y, aunque la relación se disolvió tras tres años, su expareja continuó trabajando con él como productora de sus programas de radio.

Con Chediek, quien también es periodista, estuvo a penas un año y meses de relación. En 1990, ambos se casaron, pero en enero de 1991, apenas un año después, se divorciaron. En una entrevista con BDV, ella había explicado: “Él venía en una crisis más larga, pero Andrea estaba embarazada, bancó ese embarazo, nació la beba. Para mí se había ido, hacía muy poco lo de Andrea, y a mí me parece que eso no se le hace a nadie. Entonces si yo me casaba acá, eso iba a hacer mucho ruido”.

Silvia Chediek y Jorge Lanata

De esta manera, había recordado las tres supuestas causas de la separación. “La primera era que me pegó. Que me hizo una lista larga de libros que yo tenía que leer. Un día, cuando recién empezamos a salir me dijo que él, no ahora, pero que iba a querer tener hijos alguna vez. Otro día dijo que él no iba a querer tener más hijos. Después yo quería, por ejemplo, comprarnos una casa porque alquilábamos. Cosas que supuestamente eran sueños pequeños. Sueños medio burgueses. Y comenzó una guerra de clases”, expuso en BDV.

Sin embargo, y a pesar de cómo pudo haber terminado la relación, la periodista fue una de las que más sintió la pérdida de Jorge Lanata. Por eso, y tras enterarse del fallecimiento, se expresó en su cuenta de X. "Hoy se fue un ser muy especial, creativo, innovador y valiente. Su huella es imborrable. Abrazo a su familia y amigos en este momento de profundo dolor. Adiós, Jorge, que descanses en paz", escribió.

El sentido mensaje de Silvia Chediek, la exesposa de Jorge Lanata

Jorge Lanata está en el recuerdo de todos como un reconocido periodista, padre y pareja. Este mismo lunes, 30 de diciembre, se realizó su último adiós, en el edificio histórico que alguna vez fue sede del diario La Prensa. El velatorio comenzó pasada las 22 horas y se extendió hasta casi las 2 de la madrugada del martes 31 de diciembre.

A.E