Murió Jorge Lanata a sus 64 años y con él se fue un ex esposo, un esposo y un padre. Desde su internación en junio de este año, la disputa entre su esposa, Elba Marcovecchio, sus ex esposas y sus hijas se fue incrementando, al punto tal de casi no cruzar palabras en los últimos meses.

La muerte de Jorge abrió una puerta que hace tiempo existía y es la de la batalla por la herencia del periodista y su recuerdo, que enfrentan sus hijas, Bárbara y Lola, con su esposa, Elba Marcovecchio.

Jorge Lanata murió a sus 64 años

3 ex esposas, 1 esposa y 2 hijas: cómo se dividirá la herencia de Jorge Lanata

Después de su muerte, Jorge Lanata dejó un largo recorrido amoroso con la característica de que siempre fue por todo. El periodista se casó cuatro veces y tuvo dos hijas, quienes lo acompañaron hasta sus últimos momentos pero no pudieron evitar una gran disputa por la herencia que quedaría.

En 1984 Jorge Lanata se casó con la periodista Patricia Orlando. Sin embargo, ese amor no logró triunfar y en 1986 se divorciaron. En 1987 inició su relación con Andrea Rodríguez, con quien no se casó pero tuvo a su primera hija, Bárbara Lanata.

Si bien después de tres años su relación personal se disolvió, no lo hizo la profesional. Andrea se desarrolló como productora de sus programas de radio, siendo “Lanata Sin Filtro” el último.

En enero de 1990 conoció a Silvina Chediek y tras siete meses de relación, se casaron. No obstante, el romance no triunfó y en enero de 1991 ya se habían divorciado.

Otra de las mujeres más importantes de su vida fue Sara Stewart Brown, la artista plástica madre de su segunda hija, Lola. Ella y Lanata iniciaron su relación en 1998 y estuvieron juntos por 18 años.

En 2004 nació Lola Lanata, su segunda hija, en 2011 la pareja se casó secretamente y en 2016 se divorciaron.

En abril de 2022, después de dos años de relación, se casó con Elba Marcovecchio, quien fue su pareja hasta el día de su muerte, y fue con la única que se casó por iglesia.

La batalla por el patrimonio millonario de Jorge Lanata

La muerte de Jorge Lanata no solo dejó un gran vacío en el periodismo, sino que abrió una fuerte batalla entre su última esposa y sus hijas, por el millonario patrimonio del periodista.

El legado de Lanata incluye una gran fortuna que se divide en bienes inmuebles, derechos intelectuales y activos financieros. Las propiedades más destacadas del periodista son una casa en el norte de GBA, un departamento en Nueva York y una propiedad en Miami.

Además, su herencia incluye derechos sobre sus obras, como programas y libros, y cuentas bancarias y activos en el país y en el extranjero.

Según fuentes cercanas, las tensiones entre la esposa y las hijas del periodista se dieron en torno al porcentaje de distribución para cada una. Teniendo en cuenta que el proceso de sucesión podría complicarse por la localización internacional de algunos bienes.

Por el momento, la familia se encuentra muy consternada por la muerte de Jorge Lanata y aún no existen las acciones legales concretas, pero la división de la herencia anticipa un proceso largo y conflictivo.

