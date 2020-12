Fabián Cubero habló de sus anteriores parejas y, ¿tiró un palito a Nicole?

Fabián Cubero y Nicole Neumann mantienen una relación tirante desde su separación. La ex pareja fue protagonista de un sinfín de polémicas por los acuerdos para el cuidado de sus hijas, Allegra, Sienna e Indiana y también se incluyó a Mica Viciconte en el escándalo.

Pero ahora, todo parece marchar sobre rieles y al menos se percibe una aparente paz entre la modelo y el deportista. Sin embargo, el vínculo entre ellos deja de ser amistoso y de esa manera se refirió Fabián a su ex pareja.

“Nunca fui amigo de ninguna de las parejas que tuve a lo largo de mi vida. Con algunas ex me he vuelto a cruzar y fue un ‘hola y chau’, pero no una amistad”, dijo el "velezano" en PH, el programa de Andy Kusnetzoff.

“Sé cuándo es el cumpleaños, pero no la llamo. Con ninguna de las ex que tuve lo hago. Una vez que termino el vínculo, terminó”, agregó sin más detalles.

Pero el conductor insistió y le dio como ejemplo una situación hipotética. “Si estás con Mica y no están tus hijas, ¿te acercás a saludarla?”, dijo Andy y "Poroto" agregó: “No lo sé. Hola y chau por ahí, nada más”.