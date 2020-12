Mica Viciconte tomó una radical decisión: "Mis padres se están enterando ahora"

Mica Viciconte confesó que tomó una drástica decisión para las celebraciones de Fin de Año.

En medio de rumores de embarazo, la modelo confirmó que pasará las Fiestas con amigos. “Estoy lista para la playa, pero este finde no me voy. Navidad la pasó acá con amigos, y Año Nuevo, mi mamá y mi papá se están enterando ahora. Año Nuevo con la familia de Fabi", confesó en Pampita Online, programa donde es panelista.

Ante la sorpresa de Pampita, quien aseguró que disfruta de las Fiestas en familia, Viciconte aclaró que sus padres no se ofenden por esta decisión. “No soy de las que se vuelven locas con las fiestas. Siempre me he ido de viaje, no se enojan, y si se enojan, tengo 31 años… Mi hermana viene igual a Buenos Aires. Mi hermano es policía y chocó, así que no viene”, dijo.

Crecen los rumores de embarazo

Mientras disfruta de su nuevo hogar con Fabián Cubero, Mica Viciconte fue foco de nuevos rumores de embarazo. Sus seguidores encendieron las alertas cuando notaron que en sus últimas fotos aparece con la "pancita tapada". Pero a pesar de la presión de su fandom, la rubia se encargó de negar los rumores.

"No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron que estaba embarazada de dos meses y estaba esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no", aclaró.