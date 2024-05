Fabián Cubero y Nicole Neumann confirmaron su separación el 9 de mayo de 2017. El futbolista fue quien decidió hablar con la prensa para aclarar lo sucedido y contó cómo se dieron las cosas.

A pesar de los diversos rumores, el ex deportista decidió contar su verdad en ese momento y dio detalles de la intimidad de su situación cuando aún convivía con la modelo.

Qué dijo Fabián Cubero cuando contó su separación con Nicole Neumann

Mientras las versiones apuntaban a infidelidad, Fabián Cubero salió al aire con Ángel de Brito y dio los motivos de su ruptura.

"Esto arrancó con una crisis personal de ella. Nicole empezó a tener dudas sobre su vida, sobre lo que quiere de acá en adelante. Estuvo haciendo terapia para ver qué le pasaba. Y yo estuve a su lado, siempre acompañándola, tratando de darle una mano para ver qué era lo que quería. Llegado cierto tiempo, tomamos la decisión de separarnos".

En ese momento, Fabián Cubero aseguró que seguía viviendo en la casa familiar y descartó que haya terceros en discordia de parte de Nicole Neumann. "Yo no la puedo obligar a que me vuelva a amar, ni que vuelva a sentir lo que sintió durante diez años por mí. Simplemente seguí insistiendo en tratar de demostrarle que yo era la persona ideal para hacer su vida. Pero bueno, no me puedo meter en su corazón y manejarlo a mi criterio".