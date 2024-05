Nicole Neumann está a pocos días de ser mamá. Luego de haber vivido un tierno baby shower rodeada de sus amigas y pareja, la modelo se prepara para la llegada de su cuarto hijo, el primer varón, luego de Indiana, Allegra y Sienna. Luego del gran misterio que sostuvo, Nicole ha decidido dar a conocer el nombre del niño.

Si bien ya se habían escuchado rumores, ahora fue Yanina Latorre desde LAM quien confirmó oficialmente el nombre que eligió la pareja para su primer hijo juntos: “El sexo es varón y el nombre se va a llamar Cruz. Cruz Urcera. Estaba entre Vito y Cruz”, agregó sobre las posibilidades que se barajaron.

“A mí me gustaría más Vito Urcera. Vito es divino. Si, estaban entre Vito y Cruz y se quedaron con Cruz. Y es para Junio. Está muy contenta (Nicole)”, agregó la panelista del programa de Ángel de Brito.

Podría hacerse la serie de Nicole Neumann

Es sabido que la vida de Nicole Neumann ha sido una verdadera montaña rusa, una vida muy singular y con hechos polémicos, con gran fama y mucho más. Así, la modelo confirmó en un móvil con LAM que podría hacerse una serie sobre su vida: "Tengo el ofrecimiento hace rato de hacer la serie. Pero me da miedo".

Confirmó que tiene el ofrecimiento de muchas plataformas pero aún no ha dado el ok a ninguna oferta. Lo cierto es que Nicole Neumann no está segura de querer exponer muchos aspectos de su vida privada, por eso agregó: "Es destapar la olla de un montón de cosas que nunca quise".