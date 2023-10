Mica Viciconte y Natalie Weber están protagonizando varios cruces desde hace varios días con un fuerte ida y vuelta que parece no terminar. Todo comenzó cuando Natalie criticó a Fabián Cubero por no compartir las intimidades de su familia y la modelo saltó a defenderlo.

"Ella cree que todo el mundo la envidia, tal vez pensó que nosotros la envidiamos", fue una de las últimas declaraciones de la pareja de Mauro Zárate contra Viciconte.

Imagen reciente de Mica Viciconte.

Ahora, el equipo de Socios del Espectáculo fueron a buscar al exfutbolista para conocer su opinión sobre el enfrentamiento de su pareja con Weber. El cronista le consultó: "¿Escuchaste lo que dijo Natalie Weber?", a lo que él comentó molesto: "No, no sé lo que dijo, no me interesa".

Para intentar que Fabián Cubero hablara más sobre la pelea de Mica Viciconte y Natalie Weber, el notero le explicó: "Habló del tema de Mauro Zárate, dijo que vos habías hablado mal de él", sin embargo, el ex futbolista sentenció: "No, no me interesa, yo opino de lo que veo correcto, nada más".

¿Qué dijo Mica Viciconte sobre Natalie Weber?

En un reciente móvil, la modelo expresó sobre Mauro Zárate: "Él jugó en Vélez, en el mismo club que jugaba Fabi. Él se fue (a jugar a otro país) pero prometió que nunca se iba a cambiar de club, pero se cambió", y agregó: "Te cambias de equipo pero tus palabras no sirvieron".

Por último, Mica Viciconte apuntó contra Natalie Weber: "Siempre es más fácil bardear sin saber la realidad. Yo creo que ella debería enfocarse en su vida personal y no tanto en la de los demás".

J.C.C