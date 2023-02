Luego de unas soñadas vacaciones en el Caribe junto a Mica Viciconte y su hijo Luca, Fabián Cubero volvió a la Argentina y a su ciudad natal, Mar del Plata donde se reencontró con su hija mayor Indiana, quien se encuentra viviendo en la ciudad marplatense por decisión propia con la familia de Fabián. El reencuentro fue fotografiado por el propio futbolista y lo compartió en sus redes sociales con sus seguidores.

Lo cierto es que la adolescente de 14 años llamó la atención al no estar vacacionando con su padre, que estuvo en República Dominicana y tampoco con su madre y hermanas, que se encuentra en Europa desde mediados de enero, pero se dio a conocer que ella decidió quedarse para estudiar algunas materias que le habían quedado pendientes del secundario y el cual tendría que rendir en algunas semanas.

Fabian Cubero almorzando con su hija mayor, Indiana

Indiana se lleva muy bien con su familia del lado paterno, es por eso que se estuvo alojando estas semanas en la casa de sus tíos, con quienes se llevaría muy bien, junto a sus abuelos y primos marplatenses, donde compartieron desayunos, almuerzos y cenas todos juntos.

Los motivos por los cuales Indiana no viajo al Caribe con su padre ni a Europa junto a su madre

Debora D’Amato lo contó en el programa “A la Tarde” los motivos por los cuales la adolescente no estuvo presente en ninguno de los dos viajes que hicieron sus padres. "Existen sí, algunas diferencias con su mamá, pero lo cierto es que Indiana tiene materias pendientes y se habría quedado a estudiar", explicó la panelista.

Desayuno marplatense de Fabian, Soledad e Indiana Cubero

Otro dato que brindó, es que Nicole Neumann se había negado a firmar la autorización para que Indiana viajara al Caribe con El Poroto y su pareja y la decisión de la menor de irse a vivir con su padre. "Hace un tiempo que, como sucede en muchas familias donde están los padres separados, alguno de los hijos decide irse a vivir con uno de ellos, en este caso Indiana habría decidido vivir con Cubero.

Indiana Cubero y su día de playa con su familia

Para finalizar, agregó: "Pero tras hablar con fuentes cercanas a las dos partes, voy a decir que no es que Nicole no firmó la autorización, sino que llamó a su hija para invitarla a viajar a España para limar asperezas. Pero Indiana le dijo 'mamá, las diferencias no se arreglan con viajes'".

J.M