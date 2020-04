Jésica Cirio reveló cuál es su máximo defecto como mujer

Si hay alguien que siempre está en movimiento esa es Jésica Cirio co-conductora de "La Peña de Morfi" junto a Gerardo Rozín por Telefe los domingos, y embajadora de Zumba en la Argentina, la modelo, empresaria y esposa de Martín Insaurralde, con quien tiene a su hija Cholé, contó cómo vive en tiempos de pandemia de Coronavirus y cuarentena.

"Vivo todo este proceso con muchísimo miedo. No salgo para nada. Sólo fui el domingo al programa y apenas terminamos me volví corriendo a casa. Todo esto me genera mucha incertidumbre, ansiedad, angustia; todo eso junto. Tengo la suerte de estar con Martín y Chloé, mis amores, y eso me lo hace más llevadero, pero el susto no me lo quita nadie", le contó a la revista Paparazzi.

Además contó que todos los días le dedica una hora y media a su entrenamiento personal y que desde que empezó con la conducción del ciclo junto a Rozín, comenzó a incorporar nuevos alimentos a su vida. Ahora lo que más llamó la atención es cuando reveló cuál piensa ella que es su máximo defecto como mujer.

"Cambié muchos hábitos alimentarios, no comía carnes rojas y desde que estoy en el programa me como todo, ¡mal! Eso sí. No me contagió nada las ganas de cocinar. Soy re de madera, un desastre total, no sé hacer nada. Creo que hasta los fideos le hago pasados a Chloé. Escucho, entiendo y aprendo, pero no puedo llevar las recetas a la práctica", confesó.