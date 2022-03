Fabián Medina Flores disparó contra Antonela Roccuzzo: "Ojalá le corten el pelo"

Instagram

Fabián Medina Flores estuvo invitado a "Intrusos" donde comenzó opinando sobre el look de Wanda Nara: "Es fashionista, pero no tiene estilo". Sin embargo, peor fue la observación que hizo sobre Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi que fue muy criticada.

"Es solo una argentina con ropa prestada", lanzó Fabián Medina Flores haciendo referencia a Antonela Roccuzzo, y al momento de compararlas afirmó: "Entre las dos, ese partido lo gana Wanda", ante la sorpresa de Flor de la V y los panelistas del programa.

Antonela Roccuzzo en el evento de Louis Vuitton

"La otra chica, ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas, pero se le nota. Debe ser un amor en todo lo demás de su vida", sentenció Fabián Medina Flores que también agregó que le gusta "cero" cómo se lookea Antonela Rocuzzo.

Como si eso fuera poco, el asesor de moda hizo hincapié en que su look no es orgánico, es decir, que no tiene la actitud necesaria para lucir lo que viste, por eso la expresión de que parece una "argentina con ropa prestada". Sin embargo, en el piso no estuvieron de acuerdo con su análisis.

Hace tres años, en "La Jaula de la Moda", Medina Flores la definió como "La Lady Di de los futbolistas", justificando que ella tiene mucha presión por ser quien acompaña a una estrella mundial del deporte, como lo es Lionel Messi. "Antonela Rocuzzo vive en Europa pero se viste para Argentina", fue otra de las frases que dijo en aquel entonces.

Es evidente que Fabián Medina Flores piensa que los looks de Antonela Roccuzzo no son los adecuados, pero cabe recordad que ella se caracteriza por mantener un perfil bajo en todos los aspectos de su vida y no ser ostentosa, como si ocurre con otras esposas de futbolistas.