Facundo Arana tomó una decisión después de la viralización de las acusasiones de Romina Gaetani

Romina Gaetani estuvo de invitada en "LAM" la semana pasada. En su visita al programa, la actriz reveló que tuvo una mala experiencia laboral con Facundo Arana. Según sus dichos, el actor tuvo actitudes violentas con ella y hasta llegó a llamarla "Puta y falopera" en un evento.

Facundo Arana se hizo eco de la cantidad de noticias que se hicieron respecto a eso y de las reacciones del público, por lo que decidió tomar medidas al respecto. A través de su cuenta de oficial de Instagram, el artista manifestó cuáles son los pasos a seguir de ahora en más con respecto a este tema.

El actor escribió en las historias de su Instagram: "Buenas noches...a partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias".

Lo más curioso de la publicación de Facundo Arana, es que habla en plural, como si la decisión de acudir a Burlando, fuese algo que se charló en conjunto. Es probable que su esposa, María Susini, lo haya aconsejado en medio del caos que se desató durante la última semana.

Las declaraciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana

Romina Gaetani fue muy direca al referirse a cómo fue su experiencia laboral con Facundo Arana. La actriz relató: "Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo bien. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griteríos, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa..."

Como si eso fuera poco, Romina Gaetani detalló: "Hay testigos de hecho, que lo han visto en el motorhome. Era algo en el trabajo, quizás tenía arranques abruptos. Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas', es un montón, ¿no?".

La artista también recordó que estaban en Carlos Paz, en la fiesta de Paparazzi y que estaban por hacer la foto del equipo de trabajo y Facundo Arana le dijo al oído con una sonrisa: "¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?".