Con sus propias manos, Facundo Moyano se hizo un cambio de look

Facundo Moyano (35) debió hacerse un cambio de look provisorio en su décimo día de cuarentena, confesó que fue radical y parece otro. Es que al reconocido político no le quedó otra opción que cortarse solo en su casa por el hecho de no poder ir a la peluquería. Con ánimo y esperanzas, lo compartió con todos en su cuenta oficial de Instagram y dejó un mensaje alentador a sus followers.

"En mi décimo día de cuarentena y corre el séptimo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Mientras nos perdemos un montón de cosas también aprendemos, recuperamos y ganamos otras. No sabemos cuánto va a durar, pero si sabemos que mientras dure, tenemos que contribuir con nuestra parte", expresó el galán político en sus redes sociales.

Luego, continuó: "Aislarnos, mantenernos informados, leer, trabajar desde casa (en la medida que se pueda) y pasar el tiempo que nos quede libre haciendo lo que nos gusta. El Estado está presente, y confío en que juntos vamos a salir adelante. Lo del pelo, bueno, tampoco podemos ir a la peluquería. Lo resolví radicalmente".