Zaira Nara y Facundo Pieres hicieron oficial su romance después de que CARAS los descubriera en las Semifinales del 83° Abierto de Polo de Tortugas C.C.

En ese momento, el polista celebró el triunfo de su equipo y compartió la primera foto junto a ella lo que hizo que el romance quede finalmente blanqueado en redes.

Luego de este amoroso gesto, Facundo Pieres demostró que el vínculo con los hijos de Zaira Nara es cercano y dejó un tierno comentario en una foto de la modelo.

El tierno comentario de Facundo Pieres a Zaira Nara y su hijo Viggo

Días atrás, Zaira Nara compartió una foto con Viggo y el polista no dudó en remarcar el parecido que tiene el pequeño con su mamá: "Dos jetones" comentó Pieres en el post y acompañó la frase con emoji de beso.

Qué dijo Zaira Nara sobre su relación con Facundo Pieres

Una vez que Zaira Nara y Facundo Pieres decidieron no ocultarse, la prensa buscó la palabra de la modelo para más detalles de este apasionado romance.

Lejos de esconderse, la hermana de Wanda Nara habló de este noviazgo pero evitó dar detalles. "Me lo guardo para mi, es mi intimidad" arrojó en una nota para LAM.

"El título queda en la intimidad. Estoy muy bien", agregó y, ante la pregunta del periodista de si estaba o no enamorada, Zaira Nara decidió no contestar: "Yo sé que me quieren un montón y me quieren ver feliz. Estoy muy bien", disparó.