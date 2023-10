Paula Chaves se colocó en medio de la escena luego de manifestarse en redes sociales tras la confirmación del noviazgo de Zaira Nara y Facundo Pieres, la madrina de una de sus hijas y su ex pareja. La actriz quiso pasar desapercibida, pero sus seguidores no se lo permitieron.

Paula y Zaira son dos figuras del mundo del espectáculo en Argentina que había entablado una amistad muy cercana a lo largo de los años. Incluso, la esposa de Pedro Alfonso eligió a la modelo como la madrina de su hija Filipa. Sin embargo, la relación de la hermana de Wanda Nara con el polista, ex novio de la actriz, modificó fuertemente su amistad.

El escándalo comenzó a principios de 2023 luego de que Zaira y Pieres fueran captados en cámara en Punta del Este, en aquel momento Nara aseguró que estaba todo bien con Chaves y que iría a visitarla a Villa Carlos Paz, Córdoba, donde la actriz y su marido se encontraban trabajando, pero la supuesta visita nuca ocurrió.

Luego de idas y venidas, la modelo confirmó su relación con Facundo y eso representó el fin de su amistad con Paula, quien había expresado que los conflictos no estaban únicamente relacionados a su relación con su ex novio, sino a actitudes en general. Tras la publicación de una foto que confirmó el noviazgo, Chaves compartió un carrusel de fotos en familia demostrando que no tiene intenciones de engancharse en la polémica.

"Lobos City, fin de semana de cumple", expresó la esposa de Alfonso junto a una serie de fotos recopilando su fin de semana en familia. La actriz decidió mantener una posición indiferente a pesar de que expresó, en conversación con LAM, que intentó establecer un diálogo para analizar los aspectos de la amistas que se fueron gastando.

Paula Chaves se muestra muy feliz junto a sus 3 pequeños en las redes sociales mientras Zaira Nara comienza una nueva etapa de su vida amorosa junto a Facundo Pieres, quien no manifestó opinión al respecto desde que comenzó el escándalo en Punta del Este, Uruguay.