Zaira Nara acompañó nuevamente a Facundo Pieres en un partido donde equipo se llevó la copa. Durante los festejos, el polista se mostró junto a la modelo dejando atrás los rumores de romance y confirmado al reconciliación.

En Intrusos, la hermana menor de Wanda Nara habló de su relación con el polista y hasta incluso le puso un título a la reconciliación.

Semanas atrás, la modelo estuvo presente en un partido donde Pieres salió ganador pasando a la final. Zaira Nara que el amuleto de la suerte del polista, cuando La Natividad salió campeón.

La pareja compartió su felicidad en las redes sociales, y si bien no confirmaron una relación oficial, Zaira Nara no niega reconciliación con Facundo Pieres.

En una nota para Intrusos, Zaira Nara habló de su hermana Wanda Nara, quien la esta rompiendo en el Bailando de Italia, y también de Facundo Pieres. El cronista sacó el tema sobre las fotos que salieron a la luz junto al polista y del blanqueo de su relación. "Me lo guardo para mi, es mi intimidad" arrojó.

Nuevamente, el cronista le preguntó si era oficial el noviazgo: "El título queda en la intimidad. Estoy muy bien". Ante la pregunta del periodista de si estaba o no enamorada, Zaira Nara decidió no contestar: "Yo sé que me quieren un montón y me quieren ver feliz. Estoy muy bien", volvió a destacar sobre Facundo Pieres.

J.M