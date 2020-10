Por Coronavirus, falleció el actor Hugo Arana

Hugo Arana murió a los 77 años después de haber contraído Coronavirus. La triste noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores en su cuenta oficial de Twitter.

"Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos", publicaron en sus redes sociales.

Tristemente el los últimos días nos habíamos enterado que el actor debió ser internado de urgencia en el en el Sanatorio Colegiales producto de un golpe doméstico. Fue su hijo Juan quien lo encontró tirado en su domicilio. Durante el chequeo médico le realizaron un hisopado y confirmaron que era Covid positivo.

"Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura... Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más", había asegurado el actor hace algunos días para llevar un poco de paz.

Arana se crió en Monte Grande, pero había nacido en Juan José Paso, un pequeño pueblo de Buenos Aires. Años más tarde junto a su familia se mudó a Lomas de Zamora y luego a Lanús, lugar que lo vio comenzar a caminar como actor de la mano de Marcelo Lavalle y Augusto Fernández.

"Matrimonios y algo más​" fue uno de los programas de TV que lo catapultaron a la fama, donde hacía de "El Groncho" y "Huguito Araña", dos personajes clásicos de su autoría.

Su gran saltó a la fama se dio en 1970, cuando una compañera del taller de teatro le contó que Juan José Jusid buscaba a un actor para una publicidad de vino. “Me negué rotundamente. Pero vi que Ulises Dumont hacía un aviso de calefones y Norman Briski, de hojas de afeitar y eran dos actores muy conocidos y admirables. Así que fui a la prueba y grabé el aviso”. Allí encarnaba a un hombre que se enteraba que iba a ser padre. El aviso impactó tanto y tan fuerte que en el año 2016 el actor recibió una estatuilla por “protagonizar la publicidad más recordada de la televisión argentina”.

En el cine, Arana hizo sus primeros pasos en películas como El santo de la espada en 1970, La Tregua (1974) y El Soltero (1977). Uno de sus grandes éxitos fue "Los exitosos Pells", donde era conductor de un noticiero.