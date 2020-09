Murió el papá de Diego Ramos por Coronavirus

View this post on Instagram

Chau Pa! Termine mi aislamiento por Covid positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar. No me gusta aleccionar, pero si estás pensando “ mejor lo tengo y me lo saco de encima”, te cuento que no está bueno. No sabes quien se puede contagiar y cómo le va a afectar. Como te puede afectar a vos y que vas a sentir. Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar.