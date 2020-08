Falleció Manuel “El Loco” Valdés, el padre de Cristian Castro

Este viernes 28 de agosto, a las 3:40 de la mañana, Manuel “El Loco” Valdés murió tras una larga batalla con el cáncer. Fue su hijo, Pedro Valdés Larrañaga quien dio la noticia. El actor era uno de los grandes emblemas de la televisión mexicana y padre de Cristian Castro.

“Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso”, escribió junto a una foto de su padre.

El actor y comediante murió a los 89 años, luego de varios años luchando por ganarle la batalla al cáncer de piel. “Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés.

¡Con este mensaje, Pedro Valdés Larrañaga confirma el doloroso fallecimiento de Manuel, “El Loco” Valdés! 🙌🏻🕊😭📺 #VLA pic.twitter.com/GhSt7rWFMu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 28, 2020

Tras los exámenes, en la biopsia se descubrió que se trataba de un tumor maligno. Al saber su diagnostico, el comediante aseguró: “Es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción: ‘Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente'”, dijo en su momento.

A lo largo de los años ha participado en más de 40 películas, una decena de novelas y varias obras de teatro. También se destacó por sus trabajos en importantes doblajes, por ejemplo en clásicos como El Principito y Peter Pan.

Por su parte, Verónica Castro lo despidió en su cuenta oficial de Twitter, con una imagen de respeto y la frase “QEPD MANU”.