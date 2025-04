Tini Stoessel está en su mejor momento musical, y eso lo transmite en la moda. Durante las últimas semanas, se volvió tendencia en varias ocasiones por sus looks extravagantes, sensuales y jugados que terminaron enamorando a todos sus seguidores de Instagram. Sin embargo, incluso en esos momentos, marcó algunas combinaciones que fueron remarcadas por los amantes de lo fashionista y se robaron la atención de todos. Con un look total black, demostró una nueva forma de lucir medias lenceras con unos delicados zapatos de taco.

Tini Stoessel marcó la tendencia de las medias con tacos y fue halagada por todos

Tini Stoessel lanzó su próximo festival, Futttura, donde reúne todo lo que hizo a lo largo de su carrera y lo presenta frente a sus fanáticos, que la vienen acompañando de hace años. En tiempo récord, varias de las entradas se vendieron y las redes sociales volvieron tendencia el momento, con diversos memes y comentarios al respecto. Ante este suceso, la emoción creció y la propia cantante se mostró agradecida con todos por el apoyo que recibió.

Sin embargo, hasta que llegue el 24 y 25 de octubre, la artista continuó con sus trabajos musicales y de moda. En las últimas semanas, fue protagonista de diversas pasarelas y sesiones de fotos, gracias a su estilo sensual que la acompaña en todas las ocasiones. Ella busca transformar la moda para que también se vuelva una forma de expresión artística, y se la juega por extravagantes conjuntos que, al mismo tiempo marcan las tendencias de la temporada.

En uno de sus últimos looks, decidió demostrar una nueva forma de marcar la elegancia, junto a la lencería. Para eso, lució un vestido de caída irregular, largo, total black. El mismo tenía escote de corazón y era de acabado tipo cuero, el cual transmitía una estética provocadora y sofisticada, combinando texturas y un peinado tipo bob con puntas ligeramente redondeadas. Sin embargo, el centro de atención se lo llevaron los tacos stiletto rojos, que iban con unas medias largas estilo lenceras, para agregar más sensualidad al look.

Los seguidores de Tini Stoessel no tardaron en halagar el look completo y la sesión de fotos que se tomó en París. La cantante marcó que no solo es buena para la música, y que está viviendo su mejor momento en su carrera. Además, demostró que tiene un amor y talento para la moda, y que busca jugar con los estilos para transformarlos en arte y no solo prendas para usar. Por eso, los amantes de lo fashionista la siguen y acompañan sus procesos creativos, que los inspira a jugársela por otras tendencias.

