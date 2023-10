Fátima Florez y Javier Milei protagonizan uno de los amoríos más populares en lo que va del año. La imitadora y el fundador de La Libertad Avanza esclarecieron su vínculo a mediados de agosto y todo avanzaría con normalidad. De tal manera que ella ya tiene puesto el foco en su probable futuro papel como primera dama.

Durante una entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez (AM 1110), la humorista explicó detalladamente cómo inició su romance con quien sacó más votos en las elecciones PASO. "Con Javier fue un flechazo que me sorprendió, poder conectar enseguida tan fuerte", comentó.

Cuando se le preguntó sobre la eventualidad de convertirse en primera dama, Florez afirmó: "Si se da, seré la primera primera dama que siga dedicándose a lo suyo. Voy a ser la primera que siga trabajando y que no viva del Estado".

Fátima Florez

Cómo es la intimidad de Fátima Flores y Javier Milei

Ella también describió la intimidad de su relación con el economista liberal: "Se basa en nuestra conexión. Tratamos de que puertas adentro no se meta tanto la política, estamos mucho en casa, no salimos mucho, y vivimos el presente, somos muy pasionales”.

Una historia reciente de Fátima Florez

Fàtima Florez, por último, concluyó: "Tratamos de atesorar los momentos que podemos guardar para nosotros, porque los dos estamos muy ocupados, trabajamos los dos mucho, y estamos mucho en casa, para nosotros".

SDM