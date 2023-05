Luego de la escandalosa e inolvidable separación de el actor Fede Bal y de su ex novia la maquilladora Sofia Aldrey por la ola de mujeres con las que se escribía y veía, Fede Bal contó cómo lo benefició el famoso "Lavarropas Gates". El hijo de Carmen Barbieri estuvo presente en el programa de Fer Dente "Noche Aldente" por la señal de América y reveló que recibió varias propuestas de marcas para promocionar el electrodoméstico.

La entrevista estuvo picante, Fer Dente no paró de sacar el tema con respecto a su separación con la maquilladora: "Debes estar gastando mucho en LaveRap porque un lavarropas no tocaste nunca más”, comentó el conductor, que entre risas Fede le respondió: “Qué atrevido”. Luego, ante la duda de Fer Dente sobre querer sacar el tema, le preguntó: “¿Te llamó alguna marca para hacer una acción?”. A lo que el hijo de Carmen Barbieri respondió: "Me llamaron muchas marcas. Viste esas marcas que tienen muchas marcas y no me parece ir con eso. Lo poco que me quedaba no me parece estar ahí”.

Fer Dente en "Noche Aldente"

Fede Bal y su presente amoroso

Si hay algo de lo que nadie se va a olvidar, es de los mensajes que tuvo Fede Bal con distintas mujeres mientras estaba en pareja con Sofia Aldrey. Lo cierto es que después de la separación del actor y la maquilladora, Fede Bal se encuentra soltero y al parecer viviendo cosas nuevas. "Estoy muy bien, con mucha terapia, con muchos amigos. Engánchandome de esta soltería, esta nueva etapa que necesitaba hace mucho tiempo", comentó en Intrusos el hijo de Carmen Barbieri.

Fede Bal sigue eligiendo estar soltero

Luego, agregó: "Estoy solamente enganchado en esta secuencia de estar solo y no tener que dar explicaciones". Para finalizar con el tema, Fede Bal comentó que tanto él como su madre no volvieron a tener más contacto con Sofia Aldrey.

