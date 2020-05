Fede Bal le dedicó un emotivo mensaje a su padre

View this post on Instagram

Como te extraño viejo! Que lujo nos dimos de hacer juntos esa gran obra, tu última. Casi que puedo sentir el calor de las luces, el olor a teatro, y escuchar pasar a nuestros compañeros por atrás preparándose para el proximo cuadro. Si hago un poco de fuerza, revivo en mi cabeza esas líneas y la emoción es enorme. Necesito tanto del teatro, tanto de vos! Te amo, donde quiera que estes.