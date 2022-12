Fede Bal enseñó cómo le quedó su brazo tras el accidente en Brasil

Fede Bal tiene en su memoria el 22 de abril de 2022, ese día grababa unas escenas para la nueva temporada del programa Resto del Mundo para ElTrece en la isla de Paraty, Brasil. Allí sufrió una estrepitosa caída con un parapente de motor, trayéndole como resultados fracturas muy graves. Tuvieron que hacerle múltiples operaciones y su vida estuvo en total peligro.

Sin embargo, salió airoso de ese momento y hoy vive para contarlo. En diálogo con Implacables de Canal 9, Fede Bal mostró cómo está su brazo y se sinceró sobre esa impactante experiencia. “Estoy todo tajeado, ya no duele, tengo varias placas, tornillos. Me abrieron todo este brazo, señor, señora, no se asuste, estoy bien”, señaló el actor.

Así quedó el brazo de Fede Bal.

En esta misma línea, recordó que el accidente ocurrió por haberse montado mal en el parapente de motor. "Me subí y me salió mal, puede salir mal, la vida es eso también”, reflexionó Fede Bal.

Por otra parte, Fede invitó a sus seguidores a asistir a su nueva obra de teatro “Kinky Boots”, en donde interpretará a Lola: “Pronto me verás de Lola. Me encanta lo que viene, me encanta este proyecto”. Asimismo, afirmó que le gustó cómo se ve su look con el personaje que le toca encarnar: “Me gusté. Realmente estoy en un momento de mucha alegría”, precisó.

La opinión de Fede Bal sobre el cruce de Carmen Barbieri y Nazarena Vélez

Siguen los cruces entre las dos ex consuegras, Carmen Barbieri y Nazarena Vélez. Luego de que la angelita se negara a conversar una vez más con la conductora de Mañanísima, en Intrusos, Fede Bal habló al respecto y afirmó que ya no hay nada que hablar y que hay relaciones que están rotas para siempre.

Fede Bal no quiere hablar más del cruce entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri.

“Yo no tengo nada más que hablar. Creo que las cosas terminaron bien para ambos. Ella está muy bien con su madre, están todos muy bien, y yo también muy bien con la mía. Yo creo que es una relación que ya está terminada”, sentenció Fede Bal.