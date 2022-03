Anoche comenzó el nuevo ciclo de LAM en la pantalla de América Televisión, y uno de los temas centrales fue el presente mediático de Jorge Rial luego de su escandalosa separación con Romina Pereiro y las polémicas declaraciones que dirigió a varios de sus colegas. Cuando Ángel de Brito preguntó a sus panelistas si el ex Intrusos alguna vez dio información que afecte a sus hijos, Nazarena Vélez recordó la terrible amenaza que recibió por parte del nuevo conductor de Sobredosis de Tv.

Nazarena Vélez confesó la terrible amenaza que recibió de Jorge Rial

“Revisó la basura de mi casa cuando se hablaba de mi adicción. Buscaba droga en la basura y dónde compraba pastillas” comenzó diciendo la angelita, y recordó aquella época en 2009 cuando sus hijos eran chiquitos. “Me acuerdo que yo le hice una nota y le pregunté ‘¿vos qué sos?’. Me dijo ‘yo soy un mercenario’. He visto como en Intrusos le decían a Gerardo Sofovich que iban a mandarle un pájaro carpintero, burlándose de la amputación de su pierna” agregó.

Luego Nazarena reconoció que tiene sentimientos encontrados con Rial y aseguró que luego de la gran ayuda que recibió por parte de Intrusos y Paparazzi en su carrera, cree que el periodista tiene “una cosa mafiosa”. “Una vez, por medio de Gerardo Sofovich, me llamó y me preguntó cuanto medía. Yo le dije 1,73, y él me dijo ‘bueno ya te estoy preparando el cajón’. El programa empezaba a la 1 y me hizo mierda, como muchas veces” rememoró.

Vélez recordó las cuestiones que le molestaban a Jorge cuando ella aparecía en otros programas que competían con Intrusos, y aseguró que una vez llegó a decirle que su vida corría peligro.

Adrián Pallares hizo su descargo tras las acusaciones de Jorge Rial:

El pasado lunes, Adrián Pallares vivió un momento muy tenso luego de que Jorge Rial lo intimidara en radio hablando sobre una situación privada que lo implicaría en una supuesta infidelidad. La situación llegó luego de que en el programa "Socios del espectáculo" se hablara sobre la ruptura del exIntrusos con Romina Pereiro envuelta en rumores de terceras en discordia.

"Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira", dijo Rial en su ciclo de Radio 10.

"Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Adrián Pallares, que hace tiempo lo tiene, no es nuevo, y es clandestino... Se encontraban a la vuelta del canal", siguió el conductor metiendo picante al asunto y generando una amenaza para su excolega.

"Hay chats y testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal", cerró el periodista en "Argenzuela".

