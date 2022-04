Fede Bal se refirió a su noviazgo con Sofía Aldrey. A raíz de ciento de especulaciones, el actor explicó los motivos por los que sube fotos junto a ella en las redes sociales.

Fiel a su estilo, Fede Bal aclaró que se siente muy feliz con su presente romántico y expresó que, en la actualidad, no tiene la necesidad de exponer todo.

“Muchas veces en mi vida me expuse demasiado, sin querer. Cuando estás con una pareja que también es famosa es muy difícil conservar la intimidad. Se abren las puertas y ya no podés cerrarlas”, comentó Fede Bal.

Fede Bal explicó el motivo por el que no sube fotos con Sofía Aldrey





“Muchas de las personas con las que me vincularon sentimentalmente tenían un fanatismo por ser famosas y eso no me seduce”, aclaró Fede Bal en una entrevista con ¡Hola Argentina!



“A Sofi no le interesa la fama y hasta le da vergüenza. Que no quiera ser conocida es una de las cosas que más me gustan de ella, porque nos lo guardamos sólo para nosotros. Me siento en el mejor momento de mi vida y, como valoro tanto mi relación, quiero mantenerla lo más resguardada posible”, explicó.

La nueva vida de Fede Bal: "Recorrer el mundo abre la cabeza"

aminó por las bulliciosas calles londinenses y, aunque fueron paisajes que ya supo transitar, no dejó de sorprenderse con nuevas miradas. Dejando aflorar a aquel niño curioso que supo ser, Fede Bal esta vez experimentó nuevas y fascinantes vivencias. Y como para que esas emociones no quedaran sólo en sus retinas, registró cada paso.

Casi como un “diario de viaje” –“Random 4, 9…– cargó sus vivencias. Sin pensarlo demasiado. Simplemente con la emoción de emprender un nuevo desafío. Con el fin de continuar creciendo y sumando experiencias a sus bien vividos 32 años, Fede aceptó el reto de recorrer maravillosos lugares del Planeta como el nuevo conductor de “Resto del Mundo” en su temporada número 19.

Hizo una maleta pequeña –porque sabía que iba a ir sumando souvenirs–, se subió al avión y el 12 de febrero desembarcó en Madrid. “¡No puedo negar que estoy atravesando un momento de alegría plena! Porque amo recorrer el mundo y, aunque esta vez me pagan, soy un convencido de que es la mejor plata gastada. Yo viajé mucho por todos lados cuando era un niño con mis padres –Carmen Barbieri y Santiago Bal– y sé que la experiencia de recorrer elmundo te abre la cabeza”, exclamó Fede en uno de sus últimos días en el hotel Carlton Tower, con increíble vista a lo mejor de Londres.

Su entusiasmo se sintió en cada palabra que pronunció y en sus relatos de lo visitado y de los planes para los próximos días. “Yo venía de una racha rara de esas que tienen los actores. No me salían los laburos que quería y son esos momentos en los que te podés frustrar mucho o relajar esperando lo bueno. Así fue que sorpresivamente me llamaron de la productora “3 de febrero”, los hermanos Hernán y Pablo Valenzuela para ofrecerme la conducción de “Resto del Mundo” y la onda y energía que recibí inmediatamente me llevó a no dudar un instante en aceptar. Y el 11 ya estaba volando, rumbo a Europa, con el productor Juan Oswald y el cámara Matías… Viajé en primera, paramos en los mejores hoteles… Siento una gran responsabilidad sobre mi espalda pero también me siento como en un viaje de egresados. Con esa misma adrenalina y felicidad”, cuenta el flamante conductor del ciclo que volvió a la pantalla de El Trece la noche de los sábados.

“Para mí también es una nueva forma de conocer el mundo y así lo quiero transmitir para que todos lo puedan hacer o vivirlo junto a mí. Porque lo que quiero hacer no es copiar a los conductores anteriores sino ponerle mi impronta. O sea que en cada ciudad, en cada país, por ejemplo, visito restaurantes donde aprendo a cocinar sus platos típicos y me voy a ir tatuando en diferentes sitios. Es todo pura adrenalina y muy bueno. Estuve en Madrid, Barcelona, Toledo, Alcalá… Visité Liverpool y pasé por Londres”, relató Federico luego de un agotador día en el que recorrió el Big Ben, Trafalgar, Square, Nothing Hill, entre tantos lugares.

“Es increíble porque viajamos en avión, tren, auto y en cada ciudad que recorrimos nos encontramos con argentinos. Con muchos artistas que están radicados en diferentes puntos del mundo. ¡Fue muy loco la primera vez que en una calle de Madrid gritaron mi nombre y me reconocieron! Además, después de tan largo encierro por la pandemia, el mundo empezó a abrirse nuevamente y vive un momento muy especial”, asegura el multifacético Bal que dice que por el momento “guardó” por un tiempo al actor para dejar fluir al conductor.