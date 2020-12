Fede Bal habló de sus ganas de formar una familia

Desde que se curó del cáncer de colon que le descubrieron a comienzos del año y el cual combatió durante toda la pandemia recibiendo rayos y quimioterapia, Fede Bal disfruta de la vida a pleno y vive en la tranquilidad de su hogar en las afueras de Buenos Aires junto a su novia, la inseparable Sofía Aldrey quien fue la impulsora para que él se haga los estudios y detecte el mal que padecía. Ahora, en una entrevista con CARAS Digital que mantuvo hace unas semanas, no sólo habló de las enseñanzas que le dejó el cáncer sino que también contó que le gustaría formar una familia en un futuro y cómo es un día en su vida.

El participante de MasterChef abrió su corazón y reveló su costado más íntimo: "Me levanto muy temprano y practico boxeo, estoy con mi perro, con mi novia, grabo el programa, vuelvo, termino unos guiones que estoy escribiendo, me hago un asadito cuando puedo y me ocupo de mi huerta", comenzó contando para finalmente referirse a su sueño de formar una familia con Sofía...

"Sofi es un todo en mi vida, me dio acompañamiento y me hizo abrir los ojos para darme cuenta de todo lo que me estaba pasando y yo por ahí no tomaba conciencia. ¿Si pienso en hijos o casamiento? La verdad es que me encantaría, a quién no le gustaría casarse o ser padre, seguramente todo llegará, si todo sale bien (risas), en algún momento. Para serte honesto no es algo que hablemos en lo cotidiano pero si supongo que es algo que los dos sentimos que puede llegar a suceder", finalizó.