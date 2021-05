Fede Bal mostró su gigantesco tatuaje que va desde su nuca hasta su cola .

Concentrado en su carrera y en su entrenamiento de boxeo desde que se separó de Sofía Aldrey y volvió a convertirse en uno de los solteros codiciados del momento, Fede Bal continúa con boxeo actividad que lo ayudó a perder 5 kilos y sigue adelante con sus compromisos laborales. Ahora hizo un alto y pasó por el local de su tatuador para comenzar a hacerse un gigantesco tatuaje que va desde su nuca hasta su cola. Mirá las fotos...

Por intermedio de sus historias de Instagram de su tatuador ambos compartieron imágenes de su espalda, mientras era tatuado y mostró su tattoo que es realmente impresionante. El actor solo mostró el diseño aún sin terminar, de hecho recién lo están comenzando, sin sombras y colores pero ya disfrutando del proceso de creación del artista que eligió para tatuarse toda la espalda.

.

Fede Bal mostró su duro entrenamiento tras aumentar 20 kilos



En 2020 Fede Bal atravesó un difícil tratamiento luego de que se confirmara su cáncer de intestino. El actor compartió en sus redes el largo proceso y agradeció a su equipo médico.

Hoy, completamente recuperado, Bal decidió mostrar el proceso que está realizando para estar más sano y lograr bajar los 20 kilos que aumentó en este tiempo, que también estuvo signado por la separación de Sofía Aldrey y la lucha de Carmen Barbieri contra el coronavirus.

"Me enfermé, me relajé y engordé; por el tratamiento y mi descuido, casi 20 kilos. Ya no más. Día 25 de este entrenamiento y ya los cambios se empiezan a notar", comentó Fede junto a un posteo en donde mostró el duro entrenamiento que está realizando para ponerse en forma.

En el clip se lo ve junto a su entrenador personal realizando una práctica de boxeo. "Preparándome para algo grande que se viene, con 5 kilos menos me siento más sano, feliz y volviendo a quererme; y a verme bien. Esfuerzo, constancia y levantándome 6 AM de lunes a viernes, sin excusas", agregó el actor.

FL