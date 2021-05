Fede Bal mostró su duro entrenamiento tras ganar 20 kilos

En 2020 Fede Bal atravesó un difícil tratamiento luego de que se confirmara su cáncer de intestino. El actor compartió en sus redes el largo proceso y agradeció a su equipo médico.

Hoy, completamente recuperado, Bal decidió mostrar el proceso que está realizando para estar más sano y lograr bajar los 20 kilos que aumentó en este proceso, que también estuvo signado por la separación de Sofía Aldrey y la lucha de Carmen Barbieri contra el coronavirus.

"Me enfermé, me relajé y engordé; por el tratamiento y mi descuido, casi 20 kilos. Ya no más. Día 25 de este entrenamiento y ya los cambios se empiezan a notar", comentó Fede junto a un posteo en donde mostró el duro entrenamiento que está realizando para ponerse en forma.

En el clip se lo ve junto a su entrenador personal realizando una práctica de boxeo. "Preparándome para algo grande que se viene, con más de 5 kilos menos me siento más sano, feliz y volviendo a quererme; y a verme bien. Esfuerzo, constancia y levantándome 6 AM de lunes a viernes, sin excusas", agregó el actor.

Fede Bal reveló qué actriz que lo vuelve loco

Invitado a "Los Mammones", el programa de Jey Mammon que es un éxito en América, Fede Bal se sometió a las preguntas del conductor quien estuvo implacable en su ping pong y directo le preguntó: “¿Te sentiste atraído por alguna compañera de MasterChef Celebrity?” y antes de que el joven pudiera responder el propio conductor dijo: “¡Manzana!”. Luego Fede revelaría que actriz le encanta.

“Estuviste bien ahí, ja”, le dijo Fede Bal y contestó: “No, no me sentí atraído por nadie, éramos muy amigos”. Pero, no quedó ahí la cosa ya que luego aclaro algo sonrojado: “Bueno… Leticia Siciliani me encanta, me parece hermosa. La adoro. Le mando un beso, pero no fue atracción”.