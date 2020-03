Fede Bal hizo un pedido a sus fans mientras transita su enfermedad

Mientras se mantiene en cuarentena preventiva y obligatoria para evitar que los casos de coronavirus aumenten, y transitando una difícil situación a nivel salud, Fede Bal les hizo un pedido muy especial a sus seguidores.

"¡Importante! Se tiene que seguir donando sangre. No podemos olvidarnos de los pacientes que están en proceso de operaciones, trasplantes y tratamientos", escribió el actor en Twitter.

Importante ! Se tiene que seguir donando sangre ! No podemos olvidarnos de los pacientes que están en proceso de operaciones, transplantes y tratamientos ! https://t.co/w3NJy8nqct — Federico Bal (@balfederico) March 23, 2020

Luego, el actor hizo un video en donde habla más en profundidad sobre este tema y les solicita a las personas que sigan donando respetando las condiciones impuestas por el gobierno. "Hola amigos, ¿cómo están? Acá estoy en cuarentena, como seguramente ustedes también. Tienen que respetar la cuarentena, tienen que quedarse en sus casas. Pero hay algo que quiero contarles. Esto es importante. Hace poquito hablé con mi médico, el doctor Huertas, del Instituto Alexander Fleming, donde voy a realizar mi tratamiento y mi proceso. Él me comentó algo que está pasando, que es grave y es bueno que tenga luz. Con todo el tema de la pandemia, del coronavirus, de la gente que tiene miedo y de lo que dijo el Presidente, que hay que respetarlo, bajaron las donaciones de sangre a un 20%. Las operaciones que no son de riesgo pueden esperar, pero las de riesgo, las operaciones de cáncer o las quimioterapias, necesitan de sangre y está muy bajo el porcentaje de donación de sangre. Hoy es bueno quedarte en tu casa, tenés que hacerlo, pero también tenés que donar sangre. Así que no tengas miedo de contagiarte nada. Tenés que llamar a los servicios de hemoterapia y tenés que seguir donando sangre porque hay pacientes que no pueden esperar... Donar sangre salva vidas", cerró el actor en su mensaje.

#DonarSangreSalvaVidas #YoSoyDonante

Sumate , es sencillo y muy cierto que han disminuído la cantidad de dadores ,tal como lo expresó el Dr. Eduardo Huertas , transmitido , en este caso por @balfederico

Vamos! Sumate!

Vemos que JUNTOS , todo es posible ♥️ pic.twitter.com/sSyEK3bCuo — Gaby ~✋🧼🤚~ (@aguirre16) March 22, 2020