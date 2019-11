Fede Bal reveló con quiénes tuvo fantasías sexuales

Federico Bal (30) no se privó de contar detalles de su vida y sobre todo de la parte privada. Así es, el productor se expresó a todo color y respondió a cada una de las preguntas que le hicieron. Mucho de su intimidad, las famosas más reconocidas con las que alguna vez tuvo una fantasía sexual, los lugares más extraños en lo que practicó el sexo con otra persona y su presente amoroso.

"Con Patricia Dal, Sandra Domínguez y algo de amor sexual grande con María Eugenia Ritó en la época en la que era una bomba de mujer", expresó el actor cuando Ulises Jaitt le consultó acerca de sus fantasías sexuales de chico con alguna famosa. "Realmente no puedo ocuparme de una pareja estable y nutrir una relación. A mí me gusta estar en el juego del amor y no puedo", manifestó acerca de su presente en el amor.

Además mencionó el lugar más extraño en que tuvo sexo con una pareja: "En un taxi con una expareja cuando tenía como 25 años. Pobre el chofer, estaba en otra. Creo que nunca supo". En la charla, el hijo de Carmen Barbieri (64) argumentó que participó de tríos y que en la cama vale todo, juguetes sexuales, una buena agarrada de pelo, apretones y autosatifacción por sobre todo.