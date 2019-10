Fede Bal habló sobre su continuidad en el Super Bailando

Federico Bal (30) hizo un descargo en sus redes sociales en el que hace referencia a sus dichos en el programa que conduce Marcelo Tinelli (59). Es que Lourdes Sánchez (33) atraviesa un difícil momento de salud y su compañero de baile expresó que no quería un reemplazo. En el día de hoy, el hijo de Santiago Bal (83) se manifestó acerca del tema nuevamente y aseguró que continuará el show con Soledad Bayona, hasta que Lourdes se recupere.

"Buen día ! Se muy bien q dije q no quería reemplazo para mi compañera en el show, pero después de hablar con producción y con ella misma, entendimos q hay un sueño que defender y un lugar q voy a saber cuidar hasta tu recuperación @lourdesanchezok! No me afloje ! Te quiero !", comenzó el productor en su cuenta oficial de Twitter.

Luego continuó: "Ayer nos quedamos hasta muy tarde ensayando con la reina de Sole Bayona, q se aprendió todo a la perfección, y hoy también le vamos a dar duro. Entiendan q la opción de ir directo al teléfono tampoco era posible ya q en este ritmo el jurado se ocupa de eliminar a una pareja".

"Entonces se tiene que pasar únicamente BAILANDO. Por eso estamos dando todo con @nahulegui para llegar al lunes preparados. Ahora si, salgan y disfruten este hermoso día de sol. Les quiero", finalizó el hijo de Carmen Barbieri (64) y los usuarios de las redes lo alentaron a seguir hasta el final.

