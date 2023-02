Fede Barón y Flor Ventura tuvieron anteriormente un cruce dentro del reality, y es porque la conductora había contado que ella le habría escrito a Juan Martín del Potro cuando Jimena Baron era su novia. Lo cierto es que nuevamente tuvieron una fuerte discusión cuando Flor le preguntó a Fede: “¿Qué te pasa? ¿Vas a seguir todo el tiempo con mala onda?”. Ante esta pregunta, el actor respondió: “¿Mala onda? Si la que me bardeo fuiste vos”.

Entre idas y vueltas subidas de tonos y las disculpas de la modelo, el hermano de “La cobra” tiró un fuerte comentario haciendo referencia a Ventura y dijo: “Ella se hace la santa y habla mal de mi hermana, mal de mí, ¿y qué esperas? ¿Qué no te conteste?”. Y como si esto fuera poco, agregó: “Deja de ensuciar a mi hermana ¡deja de hablar de mi familia!”. Fuertes palabras de Fede Baron para Flor Ventura. En reiteradas oportunidades ella se disculpó, pero a el mucho no le importó.

Fede Baron y Flor Ventura

Fede Baron y Flor Ventura tuvieron una fuerte discusión en el desayuno

El susto de Pampita por el fuerte golpe de Sebastián Cobelli

En la prueba de desafío en la que se enfrentaron Flor Moyano y Sebastián Cobelli, la conductora Pampita, se asustó cuando el esposo de Fernanda Vives se tiro por el tobogán y se habría golpeado. “¡Ay, por Dios!”, exclamó la conductora, a lo que su compañero El Chino Leunis agregó: “¡Casi se mata!”, quien se encuentra siempre relatando el minuto a minuto en cada competencia.

La caida de Sebastian Cobelli

En cuanto al ex futbolista, quien al finalizar la prueba salió con menor tiempo y ganó la competencia, dijo: “¡Casi me caigo de boca, me agarró un miedo!”. Por suerte, Cobelli no sufrió ninguna lesión.

