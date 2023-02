A pocos semanas de su ingresó a la casa mas famosa del país, Yasmín Corti se muestra muy compinche con Fede Barón y quien no pudo pasar por alto esta química, fue Mimi Alvarado. La dominicana decidió encarar a los jóvenes por el llamativo vínculo que tienen en común.

No pasó nada entre ella y yo. Con Yas tengo la mejor, me parece divina y es una especie de Julia Roberts en la película "Durmiendo con el enemigo". Tenemos buena onda y nada más, hasta ahí. Por ahora, hasta ahí” comenzó diciendo el hermano de Jimena Barón, con quien anteriormente tuvo un encuentro intimo con Marian Farjat dentro del hotel.

Yasmin Corti le responde a Mimi Alvarado

Mimi Alvarado y Yasmin Corti

Por su parte, Yasmín ya veía las intenciones de indagar de Mimi Alvarado y antes de las preguntas, dijo: “¿Qué me querés sacar? Estás desde anoche que tenés algo… No tengo nada nuevo para decirte. No pasó nada de la índole que estás pensando”. Luego, agregó: “Yo entiendo que cuando ven a dos personas charlando, por ahí hay especulaciones. Mimi me pregunta qué me pasa con Fede”. Antes de cerrar, le dijo a la dominicana: “Si pasa algo con alguien yo te voy a contar. Antes que eso, no inventes”.

Mimi Alvarado acusó a Yasmín Corti de robarle el delantal

Yasmín Corti ingresó a la casa y no pudo evitar tener un conflicto con la mujer de Luciano “El Tirri”. Todo comenzó cuando Mimi Alvarado confesó no tener la mejor de las ondas con la nueva participante, y es por eso que también hizo una acusación, que Corti le había robado el delantal de staff y que por eso habría llegado tarde a sus tareas.

Yasmin Corti

“Alguien me robó mi delantal y no me quisieron dar uno nuevo”, comenzó diciéndole a Gabriel Oliveri. Luego de eso, apuntó a Yasmín y dijo: “¡Están desapareciendo los delantales! Llegó la chica, esta hermosa, Yas, y yo creo que el delantal que tiene puesto es mío. Hay una cleptómana acá”. Por su parte, Yasmín se defendió diciendo: “Para mí, este es mío, porque el que yo tenía me lo sacaron”.

