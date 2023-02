La segunda temporada del programa de El Trece, El Hotel de los Famosos, dejó uno de los momentos más emotivos mientras tenían que nominar para ver quien deja el hotel. Enzo Aguilar y Mimi Alvarado nominaron a Delfina Gerez Bosco y lo hicieron muy emocionados.

"Es muy difícil. Odio que me sobrepase la situación. Me detesto, me odio. No sé qué me pasa por la cabeza en este momento porque lo que encontré en Delfi fue lo más parecido a una persona de pueblo", dijo Enzo con un tono que demostraba lo emocionado que estaba.

Luego se mostró un video del tucumano hablándole a la cámara y se expresó aún con emoción: "Le dije a Delfi a los pocos días de llegar acá que yo la conocía de otro lugar y que no podía ser que la conociera y que nos cayéramos tan bien".

El Hotel de los Famosos 2: Enzo Aguilar se quebró en llanto tras nominar a Delfina Gerez Bosco

Delfina también se expresó al respecto y dejó un mensaje más que emotivo: "Enzo se emociona y me emociono mucho yo también. Me emociono mucho porque cuando entramos al reality show nadie imaginó todo esto que pasó. Yo estaría igual que vos, lo entiendo y no pasa nada".

Luego cerró refiriéndose también a Mimi Alvarado: "Le da cosa y a Mimi también. Es como un 'todos contra todos' muy emotivo".

