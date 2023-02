Desde que Sofía Aldrey lo expuso a él y todas las infidelidades que cometió contra ella, Federico Bal no logra conciliar paz en su vida. Nerisa Sist, una de las bailarinas del actor durante una temporada en 2018, confesó en el canal América que la producción las obligaba a firmar un contrato para guardar silencio sobre las aventuras de Bal.

Luego de que salieran a la luz todos los chats de Federico Bal con otras mujeres, siéndole infiel a Sofía Aldrey, varias mujeres que mantuvieron relaciones con el actor salieron a dar sus testimonios sobre cómo vivieron el noviazgo con el actor. Pero en este caso, no se trata de una ex novia, sino de una ex compañera de trabajo. "La verdad es que nos hicieron firmar un contrato especial en esa compañía porque fue en un momento en el que él se estaba portando muy mal", comenzó explicando la bailarina.

Nerina Sist aclaró que ella no tuvo una relación con Fede Bal y que en aquel momento él estaba saliendo con Laurita Fernández. La vedette contó que en aquel momento, el actor y Laurita no estaban atravesando su mejor momento. De hecho, estaban en plena polémica por el comienzo de su relación. "Vi cuando engañó a Laurita", confesó Nerina.

"Yo compartía un cuadro con él y justo había una bailarina y estaban ahí chichoneando. Yo estaba ahí y me divertía. Decía: 'Por Dios, qué galán'. O sea, está de novio y está por ahí coqueteando con alguien. Esto fue hace un montón", continuó contando Nerina y reiteró que "Nos habían hecho firmar un contrato, no podíamos decir nada".

Fede Bal borró todas las fotos que tenía en su Instagram con Sofía Aldrey

No es la primera vez que Fede Bal atraviesa un escándalo como este. En varias oportunidades, las ex novias del actor lo expusieron en la prensa por las actitudes de infiel que tuvo con ellas. Actualmente, Bal aseguró que no llevará a Aldrey a la justicia, pero le dijo que "Me arruinaste" al difundir los chats con intenciones pasionales que mantuvo con otras mujeres, entre ellas y la más polémica, Estefi Berardi.

OL.