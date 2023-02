El actor del éxito teatral de Villa Carlos Paz Kinky Boots, Fede Bal, tuvo una entrevista con Telefe y habló de su polémica separación con su ex novia Sofia Aldrey y los chats que salieron a luz entre él y la panelista de LAM Estefi Berardi y la actriz Claudia Albertario. Intentando calmar un poco las aguas del escandaloso “Lavarropa Gates”, las sabanas con olor a sexo y la infinidad de mujeres con las que tuvo algo, contó cómo logra conquistar a las mujeres y hasta incluso que es algo que heredó de su padre, Santiago Bal.

"Lo que heredé de mi viejo es que muchas mujeres me hablan como un tipo que era encantador. Y no solo las mujeres, los hombres también lo decían. Y acá trasciende la sexualidad, y aparece lo anfitrión que era. Y ahí me veo también un poco reflejado en él", confesó Fede. Luego, agregó: "De mis viejos aprendí lo bueno y lo malo y no quería repetir historias, pero hoy en día siento que en algunas, caigo igual y en otras hago la diferencia".

Fede Bal y su padre Santiago Bal

Fede Bal interpretando a Lola en Kinky Boots

Cabe recordar que la madre de Fede, la comediante Carmén Barbieri y su padre Santiago Bal, estuvieron envueltos en algunos de las escandalosas infidelidades del conquistador.

Fede habló de la separación con Sofia Aldrey

Ya pasó mas de una semana desde que explotó la bomba, y Fede Bal habló de su ex novia, la maquilladora Sofía Aldrey y dijo: "Laboralmente estoy en mi mejor momento, emocionalmente en mi peor. Intento que mi vida privada, quedé privada mientras pueda manejar lo mío. Soy mucho más de lo que se dice de mí, porque siento que tienen que conocerme para opinar de mí".

Fede Bal y Sofia Aldrey

Luego, agregó: "La gravedad de una infidelidad o una separación, o problemas del corazón es un pedido de disculpas a tiempo o a destiempo, pero me parece que poner un abogado a esto es una locura. Mis viejos lo hicieron pero porque tenían mambos más grandes". El actor que interpreta a Lola en la obra Kinky Boots, dejó muy en claro que el no iniciara acciones legales y también dijo que el tema de su separación quedará olvidado con el paso del tiempo.

J.M