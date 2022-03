Instagram

Felipe Fort dio respuesta a las preguntas que muchos de sus seguidores se estuvieron haciendo durante varios días, luego de que el heredero cumpliera su mayoría de edad y ya pudiera empezar a decidir por sí mismo su futuro profesional. En las últimas horas, Fort, desde un Lamborghini, hizo un alto a las especulaciones y se tomó el tiempo de explicar de manera directa, preguntas sobre su permanencia en Estados Unidos y también sobre su trabajo.

Tras haber festejado su cumpleaños 18 en compañía de su hermana melliza, Marta Fort y demás miembros de la familia, en Los Ángeles, California, Felipe Fort decidió quedarse en Miami. Sin embargo, no es algo definitivo y así lo aclaró, la consulta de un seguidor sobre si se va a quedar a vivir en Miami: “Todavía nop. Me estoy quedando indefinidamente por ahora”.

Felipe Fort despejó las dudas sobre su futuro en Miami.

En relación a sus proyectos laborales o sobre qué tiene planeado el heredero para avanzar en el futuro, Felipe respondió que tiene “varios” proyectos, pero remarcó: “Entre ellos, captar inversionistas con intención de tener retornos óptimos, sumando a revaluos a mediano/corto plazo. Siempre dentro del rubor de las inversiones mobiliarias.

Este sueño lo ha perseguido Felipe Fort desde hace ya varios meses. Su interés por el mundo de los bienes raíces y las inversiones han sido inspiradas por Gabriel Rydz, exnovio de su padre, Ricardo Fort y con quien consolida su amistad en Estados Unidos.

“Siguiendo con el rubro de bienes raíces, existe la posibilidad de formar fondos de inversión, para organizar el lanzamiento de desarrollos inmobiliarios". Esto último, según se empeñó el hijo de Ricardo Fort, está aún en “construcción”.

Felipe se encargó de profundizar en su explicación acerca de lo que busca aprender, para dedicarse desde ya, a hacer producir su dinero. “En pocas palabras, la idea es que quienes tengan la intención de comprar/invertir inteligentemente inmuebles/lotes en USA, puedan recurrir a mí, que junto con el equipo que estamos formando con Gabriel, les brindamos la oportunidad”, agregó.

Polémica por el viaje de Felipe Fort y Marta Fort a Estados Unidos

El pasado 25 de febrero los mellizos Felipe Fort y Marta Fort cumplieron 18 años. Su idea era festejar por todo lo alto en Estados Unidos, pero el 16 de febrero, que era su tutor legal, Gustavo Martínez, se suicidó al arrojarse del piso 21 del departamento en Belgrano, Capital Federal.

Tras ese trágico episodio, el foco quedó puesto en qué harían los chicos. Finalmente, y tras haber asistido al sepelio de Martínez, Felipe Fort y Marta Fort tomaron un vuelo casi en secreto junto a su niñera Marisa López para evitar a la prensa. En Estados Unidos se encontraron con Gabriel Rydz, Rocío Marengo y su tío Eduardo Fort.